القرية الفرعونية تكرم 15 سفارة في ختام معرض سفارات الدول

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أكدت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية الفرعونية ، على أن فكرة المرحوم الدكتور عبدالسلام رجب، والتي تتمثل في نشر الثقافة للزوار ، تجسدت بالأمس خلال استضافة القرية لمعرض سفارات للدول الشقيقة والصديقة بالقرية الفرعونية ،.

كما أشارت ” الشيخ في بيان صحفي” إلى أن القرية أقامت بالأمس معرضا لسفارات الدول العربية والأجنبية بقاعه دكتور حسن رجب، حيث شهد حضور 15 سفارة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الإقبال الكثيف من الزوار، ووسائل الإعلام، والصحف المصرية والدولية ، كما تم تقسيم اليوم إلى جزئين ،.

وأوضحت الشيخ، أن افتتاح المعرض تم بحضور أستاذ مجدي الزيات، مدير عام القرية الفرعونية، بالإضافة إلى السفارات وهم: “المكسيك واليمن واليابان وبوليفيا والهند وروسيا ونيبال وكازاخستان وماليزيا وسريلانكا وبيرو واندونيسيا و كوت دي فوار والفيليبين وباكستان”، مشيرة إلى أن كل سفارة قامت بعرض التراث الخاص بها والذي يتمثل في المأكولات والزي الرسمي وأشهر الرقصات، كم تم توزيع عدد من الهدايا على الزوار ،.

وأعلنت ، الشيخ ، أنه تم تنظيم مسابقات بين السفارات ، حول أبرز المعلومات العامة عن السفارات الأخرى، وتم إجراء استطلاع رأي بين الزوار عن أفضل السفارات المتواجدة من حيث الديكور والعرض والزي الرسمي، وألقى كل من أستاذ مجدي الزيات، مدير عام القرية الفرعونية، والسفير فخري عثمان مساعد وزير الخارجية الأسبق، كلمة، أكدا فيها على أهمية المعرض في نشر الثقافة والمعرفة، وخاصة أنه يتم تنظيمه منذ 10 سنوات، حيث بدأ بـ3 سفارات إلى أن وصل إلى 15 سفارة ،.

وجاء ختام المعرض ليشهد توزيع الجوائز ” درع الدكتور عبدالسلام رجب ” على السفارات الفائزة ، حيث فازت سفارة باكستان كأحسن عرض استعراضي، والهند كأحسن ديكور ، وكازاخستان كأحسن زي رسمي ، كما حصلت باقي السفارات على شهادة تقدير للمشاركة في المعرض ،.