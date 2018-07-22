القرية الفرعونية تقيم معرضا لسفارات الدول

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية الفرعونية انه تم اليوم استضافة القرية لمعرض سفارات الدول وذلك يوم 22/7 من الساعه الواحدة الي الساعه السادسة بقاعه دكتور حسن رجب واثناء اليوم سوف تقوم القرية بعمل مسابقات بين السفارات وفي نهاية المعرض سيتم توزيع جوائز علي السفارات والتي يبلغ عددها 15 سفارة ومنها سفارة المكسيك واليمن واليابان و بوليفيا و الهند و روسيا و نيبال و كازاخستان و ماليزيا و سريلانكا و بيرو و اندونيسيا و كوت دي فوار و الفيليبين.

واضافت الشيخ ان كل سفارة ستقوم بعرض التراث الخاص بها من اكل و زي ورقصات تميزها و عرض ازياء بالزي الرسمي لها و سوف يتم عرضفيلم وثائقي عن كل سفارة