القرية الفرعونية تحتفي باليوم العالمي للمرآة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غداً.. تقوم ادارة القرية الفرعونية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعقد مؤتمر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي يوم الخميس 8 مارس الساعه الرابعة بقاعه دكتور حسن رجب بالقرية الفرعونية وسيتم الاعلان عن مفاجاة خاصة بالمرأة تقدمها القرية الفرعونية

واضافت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالقرية الفرعونية ان المؤتمر سيتناول دور المرأة في ارتقاء المجتمع وعلو مكانته بحضور الاستاذة ثناء الأسيوطي رئيسة المؤسسة القومية للحوار وحقوق الانسان ومدير العلاقات العامة بالمجلس القومي للمرأة والاستاذة شيرين جابر رئيسة اتحاد عاملات الجيزة والاستاذة شيرين نجيب رئيسة مؤسسة مصر الحياة.

حيث يقوم الاستاذ مجدي الزيات مدير عام القرية الفرعونية بتكريم بعض النساء الرائدات في مجالات مختلفة مثل أ.د/ سهير عبد السلام حنفى عميدة كلية الأداب جامعة حلوان و أ/ نادية حمراوي مديرة العديد من قصور الثقافة وانشأت اول قصر ثقافة

و أ.د/ صفاء علم الدين عبد الجواد استاذة مساعد كلية الاعلام جامعة 6 اكتوبر و أ/ وجيدة احمد متخصصة اعادة تدوير, ومشاركة فعالة فى مجال المرأة و أ.د/ عبير محمد أستاذة مساعد بكلية الأداب جامعة القاهرة و أ.د/ صافيناز الحبشى دكتورة كلية الطب جامعة عين شمس و أ.د/ عزة عبد الكريم فرج استاذة علم النفس بكلية الأداب ج القاهرة و أ.د/ حياة فاضل مديرة ادارة المكتبات والكتب والوسائل والمعامل بجامعة القاهرة والسفيرةمايسةاحمد سفيرة النوايا الحسنة والدكتورة ناهد عبدالحميد عضو المجلس القومي للمراة مؤسسة مسرح الهناجر والاستاذة وفاء صلاح الدين عوض مدير شؤن المراة بمحافظة الجيزة