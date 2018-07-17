القدو : يقترح إلغاء مجالس المحافظات وتقليص مقاعد البرلمان

(المستقلة)… دعا امين عام تجمع “الشبك الديمقراطي” النائب السابق حنين القدو الحكومة المقبلة لاتباع عدة مقترحات اذا ما ارادت تحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد، مؤكدا ضرورة تعديل الدستور والغاء مجالس المحافظات وتقليص مقاعد البرلمان وانتخاب المحافظين بشكل مباشر.

وقال القدو في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “المظاهرات التي يشهدها العراق في هذه الايام تشكل عامل ضغط كبير على كل القيادات السياسية وخاصة على السلطة التنفيذية ورؤساء الاحزاب لمراجعة ادائها خلال ١٥ السنوات الماضية”، مبينا ان “الحكومات العراقية واجهت الكثير من التحديات الامنية والتدخلات الخارجية في الشان الداخلي العراقي منذ سقوط النظام السابق ولحد الان لكن هذا لايعني ايجاد تبريرات لفشل الحكومات العراقية المتعاقبة للقيام بتنفيذ مشاريع استراتيجية خدمية كبيرة خاصة في المناطق التي كانت تنعم بالامن الاستقرار”.

واضاف القدو، “من هذا المنطلق اقترح على الحكومة العراقية القادمة اذا تشكلت القيام بخطوات محددة اذا كانت جادة في القضاء على الفساد والنهوض بواقع العراق الخدمي، اولها اجراء تحقيق جاد مع كل الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العاميين في الحكومات المتعاقبة عن فشلها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبحث عن مصير التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لكل وزارة، واخراج كل الاحزاب السياسية من البنايات والمباني التابعة للدولة والتي استولت عليها بعد السقوط مباشرة”.

وتابع، ان “هناك ضرورة لتشكيل حكومة بعيدة عن املاءات الاحزاب السياسية الفائزه في الانتخابات ليتحمل رئيس الوزراء العراقي القادم المسؤولية الكاملة عن نجاح او فشل فريقه الوزراي وتشكيل لجنة من القانونيين والقضاة لاعادة تعديل الدستور العراقي بما ينسجم مع حاجة المجتمع والغاء المواد الخلافية منها وانتخاب المحافظين بشكل مباشر من ابناء المحافظة والغاء مجالس المحافظات التي اصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا على خزانة الدولة”، مشددا على “اهمية تقليص عدد اعضاء مجلس النواب العراقي الى عدد مقبول ومعقول لتمثيل الشعب العراقي واصدار قانون المجلس الاتحادي والبدء بمشاريع استراتيجية كبيرة في قطاعات الطاقة والماء والطرق والمواصلات والصحة”.

واكد القدو، على “اهمية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل واحياء الشركات التابعة لوزارة الاسكان مثل شركة الفاو للقيام بمشاريع السكن من قبل الحكومة وتحت رعايتها للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق لابناء الشعب وانشاء المحميات الطبيعية والاهتمام بالبيئة”. (النهاية)