(المستقلة)..اختارت جامعة الدول العربية مدينة القدس لتكون عاصمة دائمة للتراث العربي، كما اعتمدت يوم التراث العربي العام المقبل، ليكون يوما للتراث المقدسي، وذلك خلال اجتماع بالقاهرة.

وقال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية – بيت المقدس (ميثاق)، المستشار خليل قراجة الرفاعي، إن الجامعة العربية أكدت من خلال احتفالية يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الرفاعي قوله، إنه تم إقرار يوم التراث العربي القادم يوما للتراث المقدسي.

وجاء اتخاذ القرار عقب الاحتفالية التي عقدت في مقر مقر الجامعة العربية، الاثنين، بحضور وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين العلالي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول العربية.

وقررت جامعة الدول العربية في دورتها العادية على مستوى الوزراء في 11 آذار (مارس) 2016، تخصيص يوم للتراث العربي.

وكان ضمن وفد فلسطين كل من ضحا جراد وسلسبيل بسيسو من مندوبية فلسطين في القاهرة، وخالد عليان مدير دائرة المكتبة في ميثاق.

وقال الرفاعي في كلمة خلال افتتاح أعمال يوم التراث “إن هوية القدس راسخة وإن محاولات الاحتلال ستنهار أمام صمود الفلسطينين والمقدسيين بصورة خاصة”. واستعرض الرفاعي المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية العربية للمدينة.

كما عرض الوفد الفلسطيني فيلمين، الأول عن تدمير باب المغاربة، والثاني عن سرقة الآثار والتراث الفلسطيني والإنساني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما تم عرض عدد من اللوحات القديمة لمدينة القدس، وعدد من التحف والفنون التراثية الفلسطينية في المعرض الذي أقامته الجامعة في مقرها بالقاهرة.