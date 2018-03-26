القبض على199مطلوب للقضاء وضبط اسلحة ومواد مخدرة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان الاثنين عن القبض على متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بالإضافة إلى ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة وإلقاء القبض على مروجيها

وقال بيان القيادة ” ان قوات الشرطة في ميسان نفذت خلال عشرة أيام الماضية عمليات أمنية موسعة بمناطق منتخبة من المحافظة خلال عمليات تطبيق العدالة وفرض هيبة القانون لملاحقة المطلوبين للقضاء تمكنت خلالها القبض على( 199) مطلوب بتهم جنائية ومخالفات جنائية متنوعة ، جرت وفق معلومات دقيقة حددت بدقة أماكن وجود المطلوبين

واوضح ” ان مفارز مراكز شرطة حطين و البلدة تمكنت من إلقاء القبض على ( 72) متهم بينهم مطلوبين بجرائم القتل العمد والسرقات و التهديد و الإيذاء العمد وجرائم جنائية أخرى ،فيما تمكن مفارز مراكز شرطة قضائي القلعة و المجر الكبير من إلقاء القبض على (17) متهمين بجرائم جنائية مختلفة ، فضلاً عن تمكن مفارز شرطة الكحلاء و الميمونة وعلي الغربي من إلقاء القبض على (27) مطلوب وفق جرائم جنائية متنوعة

ونوة البيان الى إلقاء القبض على متهمين ” اثنين ” احدهما وفق جرائم السرقات و الأخر وفق جرائم القتل العمد ، و ” ستة ” آخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال ، وأدوات تستخدم لتعاطي المخدرات ، حيث تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإجراء تحقيق معهم وعرضهم على القضاء ،

ولفت الى تمكن مفارز مكافحة الإجرام وشرطة المخدرات من إلقاء القبض على مطلوبين وفق جرائم القتل العمد والسرقات وجرائم جنائية أخرى، ومتهمين آخرين تم إلقاء القبض عليهم من قبل مفارز الشرطة المنتشرة في عموم المحافظة وفق جرائم جنائية ومخالفات مختلفة ، فضلاً عن ضبط أسلحة واعتده مختلفة الأنواع وعجلات ودراجات مخالفة .

وتوعد البيان بتطبيق القانون في ابعد قرية في المحافظة