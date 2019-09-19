القبض على 16 متهما بنزاع عشائري مسلح في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلن قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي عن القاء القبض على (16) متهما في حادث مقتل (5) اشخاص واصابة اخرين ، نتيجة نزاع عشائري مسلح في كرمة بني سعيد شرقي المحافظة .

وقال الزيدي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قيادة الشرطة نفذت عملية امنية في منطقة الكرماشية في قضاء كرمة بني سعيد على خلفية نزاع عشائري مسلح خلف قتلى وجرحى “.

ونوه الى ان ” العملية اسفرت عن القاء القبض على (16) متهما وضبط عدد كبير من الاسلحة والاعتدة بعد مداهمة وتفتيش لمحل الحادث والبحث عن الجناة ومثيري النزاع “.