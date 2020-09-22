القبض على 14 متهم بقضايا مختلفة منها “الارهاب العشائري” في ميسان

القبض على 14 متهم بقضايا مختلفة منها “الارهاب العشائري” في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن اعتقالها متهمين بالإرهاب وحيازة الأسلحة وجرائم جنائية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية مراكز شرطة حطين

وقال بيان القيادة تم تنفيذ اوامر إلقاء القبض على 14 متهما بجرائم مختلفة،موضحاً أن من بينهم متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين او ما يعرف( بـــ الدكة العشائرية) وآخرين مطلوبين بجرائم التهديد والإيذاء العمد وحيازة الأسلحة الغير مرخصة بالإضافة إلى مواد قانونية أخرى.

وأشار الى ” إحالة المعتقلين على مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.