القبض على 10 من مطلقي العيارات النارية اثناء مجلس عزاء في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 من مطلقي العيارات النارية في الهواء اثناء اقامة مجلس عزاء في قضاء الميمونة.

وقال بيان القيادة تلقت (المستقلة) نسخة منه تمكنت قوة أمنية مشتركة من اعتقال ١٠ من مطلقي العيارات النارية ب (عراضة) إثر إقامة مجلس عزاء لأحد المتوفين في قضاء الميمونة.

واشار الى ضبط اعتدة مختلفة وعجلات يستقلها المتهمين ، مبينا انه تم إكمال إجراءات التحقيق وإحالتهم للقضاء.

وذكر البيان أن قاضي التحقيق “قرر توقيفهم وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية”.