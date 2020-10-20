القبض على ٩ اشخاص يحلمون الجنسية الصينية في بغداد

القبض على ٩ اشخاص يحلمون الجنسية الصينية في بغداد

المستقلة/- اعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء أن “كوادر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بإلقاء القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في منطقة زيونة ببغداد”.

واوضح البيان ان “الملقى القبض عليهم دخلوا البلاد عن طريق المشاريع الإستثمارية في المحافظات وتسربوا الى بغداد وتم القبض عليهم في احدى محلات بيع الهواتف النقالة”.

وتابع البيان انه ” تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم خارج العراق بالتعاون مع قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي”. (النهاية)