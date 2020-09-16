القبض على يوتيوبر شهير بعد ترهيب طفلتهما ونشر المقطع على اليوتيوب

المستقلة / القت مباحث القاهرة، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

ورصدت وحدة الرصد والاعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيقا قضائيا في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ الي نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلي أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.