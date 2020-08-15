القبض على موظف يسرق مسحات فحص كورونا والمتاجرة بها بالعراق

(المستقلة)… أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل القبض على موظف في الصحة يسرق المسحات الخاصة بفحص المصابين بفيروس كورونا والمتاجرة بها في مختبره الخاص.

وقال الجهاز في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت أنه “بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف المراقبة والتحري؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بالاشتراك مع دائرة صحة المحافظة، ومديرية الجريمة المنظمة بعد استحصال الموافقات القانونية من ضبط مختبر اهلي للتحليلات المرضية يتاجر بالمسحات الخاصة بوباء كورونا”.

وأضاف، “القاء القبض على صاحب المختبر الذي تبين انه موظفاً في المختبر التخصصي لإحدى المستشفيات الحكومية؛ وعند تدوين افادته اعترف بسرقتها، واخراجها، والمتاجرة بها لحسابه الخاص، وقد جرى تسليمه مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل”. (النهاية)