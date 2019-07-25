  القبض على منتسب بشرطة ميسان انتحل صفة ضابط و ابتز طبيبة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط منتسب في شرطة ميسان متلبسا بانتحال صفة امنية ابتز طبيبة بمبلغ 6 الاف دولار.

وقال بيان عن الوزارة ، ” استناداً على شكوى ومعلومات وردت لمكتب المفتش العام في محافظة ميسان تفيد بقيام أحد منتسبي شرطة ميسان بانتحال صفة ضابط في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بغية ابتزاز أصحاب المهن والمحال بالمال مقابل التغاضي عن متابعتهم”.

واضاف “بعد التأكد من صحة المعلومات وتدوين افادة إحدى الطبيبات المبتزات كمشتكية، شكّل مكتب مفتشية شرطة المحافظة فريق عمل مشترك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظومة، وقد استحصل الفريق أمراً قضائياً بضبط منتسب، حيث قام الفريق على إثره بنصب كمين نتج عنه القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود بأخذ مبلغ 6000 دولار من الطبيبة لقاء عدم متابعة عيادتها الخاصة”.

واكد البيان “تم تدوين اعترافاته من قبل ضابط تحقيق المفتشية، وعرضت قضيته أمام القاضي المختص الذي قرر بدوره توقيفه على ذمة التحقيق”.