القبض على مشترك ثان بهجوم اربيل

(المستقلة)… اعلنت مديرية مكافحة الارهاب التابعة لمجلس امن كوردستان يوم السبت عن القاء القبض على شخص ثان شارك المتهم الرئيس مظلوم داغ في حادثة اطلاق النار على مطعم في اربيل.

وذكر بيان لمجلس امن اقليم كوردستان ان احد شركاء “مظلوم داغ” المتهم في الجريمة الارهابية بإطلاق النار على مطعم بمدينة اربيل واسمه “محمد بيسكسز” والمعروف باسم “دزوار مامند، يوسف” القي القبض عليه اليوم السبت من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان.‎

وتسببت عملية ارهابية حصلت الاربعاء الماضي في اربيل باطلاق النار على مطعم هوكاباز، بقتل ثلاثة اشخاص احدهم دبلوماسي تركي والاخران مواطنان مدنيان من اقليم كوردستان.‎ (النهاية)