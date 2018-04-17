القبض على مسافر حاول ادخال مواد مخدره الى البلد

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن مركز كمرك الشلامجة اليوم الثلاثاء ١٧ /٤ / ٢٠١٨ وبالتعاون مع شرطة الكمارك عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة نوع هيروين.

وقال بيان عن اكمارك ان المسافر اخفى المواد المخدرة داخل حذائه الشخصي، منوهة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

واشار البيان الى ان هذه العملية تأتي ضمن حملة منظمة وصارمة يقوم بها موظفو الهيئة العامة للكمارك وبالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى للحيلولة من دخول كل انواع التهريب والغش التجاري في جميع المنافذ الحدودية الى البلاد حفاظا على سلامة المجتمع العراقي .