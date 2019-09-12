القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مخدرات في منفذ الشيب

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مادة مخدرة في منفذ الشيب.الحدودي مع ايران.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، تم اليوم القاء القبض على مسافر ايراني، في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، مشيرا الى ان المسافركان يروم الدخول للعراق بحوزته مادة مخدره نوع “ترياك” تقدر بـ (130 غم ) . واوضح البيان ان القبض تم بالتعاون مع شرطة الكمارك والكمرك المدني ومفرزة المخدرات والمتفجرات وشعبة البحث والتحري في المنفذ، مؤكدا احالتهِ الى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهِ.