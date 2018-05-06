القبض على مسافرين متلبسين بأدخال مواد مخدره الى البلد

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن مركز كمرك الشيب بالتعاون مع شرطة الكمارك عن ضبط مسافر إيراني الجنسية مع ابنه، اليوم الاحد ،بحوزته مواد مخدرة نوع ( ترياق ).

وذكر بيان عن الكمارك انه تم حجز المسافرين مع المواد المهربة و تحويله الى الجهات المختصة لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تقود حملة منظمة وصارمة وبالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى للحيلولة دون دخول كل انواع التهريب والغش التجاري عن طريق المنافذ الحدودية الى البلاد حفاظا على سلامة المجتمع العراقي .