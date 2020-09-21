القبض على مزور بحوزته 70 ختم ووثائق وتخاويل واجهزة تستخدم لتزوير المعاملات

المستقلة/- القت قوة من قسم استخبارات قيادة قوات حرس حدود المنطقة الرابعة القبض على متهم وبحوزته ٧٠ ختما مختلف الأنواع مع عدد من الأجهزة تستخدم لتزوير المعاملات.

وذكر القيادة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير ومتاجرة بالمخدرات القي القبض عليه وضبطت بحوزته ٧٠ ختما مختلف الأنواع مع العديد من الأجهزة تستخدم لتزوير المعاملات مع منفيسات كمركية وهويات وشهادات تخرج وكتب تسهيل مهمة وعقود عجلات وتخاويل متعددة مع لوحه عجلة .