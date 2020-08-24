(المستقلة)… أفاد مصدر امني في محافظة ميسان بالقاء القبض على المتهم المرتكب المجزرة التي هزة ميسان بقتل ثلاثة اشخاص جراء نزاع عشائري جنوبي العراق.

وقال المصدر لمراسل (المستقلة) اليوم الاثنين انه ” تم القاء القبض على منفذ عملية القتل صباح اليوم التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص” .

واضاف انه ” تم سجن ضباط نتيجة وقوع الجريمة بوضح النهار وامام دائرة حكومية”.

وتابع المصدر انه “من بين المقتولين الرادود الحسيني (أنور الكناني) قتل أمام مبنى محكمة ميسان أثر خلاف عشائري قديم.

من جهتها اعلنت شرطة المحافظة في بيان القبض على 20 من قضاء قلعة صالح، بعد ساعاتٍ على قتلهم 3 أشخاص، أمام محكمة استئناف ميسان إثر نزاعٍ عشائري.

وتابع أن نزاعا عشائريا اندلع اليوم في منطقة الشبانة في ميسان اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص، مشيرا ان الحادث وقع بالقرب من محكمة استئناف ميسان نتيجة خلاف عشائري قديم مع احدى العشائر في ميسان.(النهاية)