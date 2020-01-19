القبض على متهم بسرقة 49 مليون دينار و33 ألف دولار ببغداد

(المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة الإجرام إلقاء القبض على القبض على متهم بسرقة 49 مليون دينار و33 ألف دولار من عجلة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام ألقت القبض على متهم لقيامه بكسر زجاج عجلة وسرقة مبلغ من المال قدره 49 مليون دينار عراقي و33 ألف دولار أميركي) من داخلها”.

وأضافت أنه تم “عرض أوراقه التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦ ق.ع)”. (النهاية)