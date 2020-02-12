القبض على متاجر بالمخدرات بحوزته 7500 حبة شرقي بغداد

(المستقلة)… أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط إلقاء القبض على مروج ومتاجر بالمخدرات شرقي العاصمة بغداد بحوزته 7500 حبة مخدرة.

وقال البطاط في بيان له تلقته (المستقلة)… إن “قطعات اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تابعت تحركات أحد المروجين بالمواد المخدرة، حيث تم تشكيل فريق عمل من استخبارات الفوج ومفرزة من شعبة مكافحة مخدرات باب الشيخ”.

وأضاف البطاط، أنه “جرى نصب كمين له في إحدى نقاط مروره شرقي العاصمة بغداد، وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته 393 شريطاً من الحبوب المخدرة يحتوي كل شريط 20 حبة، حيث بلغ عدد الحبوب المضبوطة ٧٥٠٠ حبة مخدرة، وتم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه”. (النهاية)