القبض على قيادي داعشي في الفلوجة وعلى ثمانية مطلوبين اخرين

القبض على قيادي داعشي في الفلوجة وعلى ثمانية مطلوبين اخرين

المستقلة/- القت القوات الامنية القبض على قيادي في داعش الارهابي في الفلوجة بالانبار وعلى ثمانية مطلوبين في بلد بصلاح الدين.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان مفارز مديرية استخبارات وامن الانبار الميدانية القت القبض على احد قياديي عصابات داعش الارهابية في حي الجولان بقضاء الفلوجة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤/ ارهاب من محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، وهو من اهداف المديرية العامة للاستخبارات والامن “.

من جانب آخر نفذت قطعات قيادة عمليات سامراء واجب بحث وتفتيش في منطقة جزيرة سامراء / مكيشيفة / وعثرت على قذائف هاون مختلفة الانواع والاحجام و٣ عبوات ناسفة ، في حين القى قسم استخبارات ومكافحة ارهاب بلد القبض على ( ٨ ) مطلوبين وفق المادة ٤ / ارهاب “. (النهاية)