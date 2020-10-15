القبض على قط مسافر من غير تذكرة – فيديو

المستقلة /- رصد فيديو بإحدى القطارات في الصين مجموعة لقطات طريفة لحظة القبض على قطٍّ مشرّدٍ تسلل إليها، في محاولة لقطع رحلة مجانية.

وبعد أن تم القبض عليه متلبساً، وجد القط يتحرك على قدميه الخلفيتين بخطوات صغيرة. فيما حمله ضابط سكة حديد لإخراجه من عربة القطار.

وحقق الفيديو الذي التقطه أحد الركاب في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين. ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى في الصين.

وكتبت المرأة التي قامت بتصوير الفيديو في رسالتها: “أن المسافر الصغير أجبر على مغادرة القطار. بعد أن رفض شراء تذكرة”.

وفي الفيديو تمت مشاهدة القط الضال وهو يتجول في العربة قبل أن يلتقطه ضابط على متنها ويقوم بإخراجه.