القبض على فنانة عربية هاجمت الأطباء

ألقي القبض على مغنية الراي الشهيرة في بلدها سهام الجابونية من قبل الشرطة الجزائرية، وذلك بسبب نشرها مقطع فيديو سمع فيه صوتها وهي تصرخ بطريقة هستيرية في أحد المراكز الطبية.

وظهر بأنها تتهجم على الممرضين والأطباء حيث اتهمت هؤلاء بالإهمال وعدم أداء وظيفتهم كما يجب وبمحاولة الاعتداء عليها.

وتبين أن الحادثة وقعت في المستشفى الجامعي في مدينة وهران بحسب تقرير لبرنامج “تفاعلكم” الذي يعرض على شاشة قناة “العربية”.

وعلى إثر هذا أصدرت الإدارة بياناً اتهمت فيه المغنية ببث ادعاءات كاذبة هاجمت فيها الطاقم الطبي والإداري، ولفتت إلى أنها كانت في حالة هستيرية ولم تحترم القواعد وحاولت تخطي النظام.

وأشارت في بيان إلى أن سلوك النجمة كان غير مقبول وأن مثل هذه التصرفات تثبط معنويات أفراد الطاقم الطبي الذين يحتاجون إلى الدعم الكامل في مواجهتهم خطر انتشار عدوى فيروس كورونا.