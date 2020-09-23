القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

المستقلة/- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء القاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان “مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لداعش”.

واضاف البيان ان “المطلوبين يعملان في مايسمى ديوان الأمن / الاستخبارات لقاطع الفلوجة تحت كنى “ابو سالم الموالي” و “ابو حذيفة” وهما أشقاء ، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربا من قضاء الفلوجة الى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير”.

وتابع البيان انه “تم ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”. (النهاية)