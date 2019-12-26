القبض على عصابة مارست اعمال التفجير والتهجير واغتصب فتاة في بغداد

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس عن القاء القبض على عصابة “ارهابية” مارست اعمال التفجير والتهجير على الهوية الطائفية واغتصب افرادها فتاة في احدى العملية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب التاجي وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على عصابة ارهابية”.

واضاف البيان انه خلال التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بعدة عمليات نصب وتفجير للعبوات الناسفة كذلك قيامهم بعدة حوادث للتهجير القسري وعمليات سطو مسلح واغتصاب فتاة اثناء احدى عملياتهم الاجرامية تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص، حيث تم الحكم على عدد من افرادها بالاعدام كذلك توقيف عدد اخر وفق المادة (٤ ارهاب ). (النهاية)