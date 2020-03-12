القبض على عصابة قامت بسرقة سيارة اجرة غربي بغداد

(المستقلة) … أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على عصابة قامت بسرقة سيارة اجرة من أحد المواطنين غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة، أن “قوة من مكتب ابي غريب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين غربي العاصمة بغداد خلال ٦ ساعات من سرقتهم عجلة اجرة تعود لشخص يتخذها مصدرا لقوته اليومي”.

وأضافت “بعد اجراء التحقيق الاصولي مع افراد العصابة اعترفوا بجريمة السرقة، وقد تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٦٦ ق.ع)”.