القبض على عصابة سرقوا هواتف نقالة من داخل محل في بغداد

(المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين سرقوا هواتف نقالة من داخل محل تجاري شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مكتب الحبيبية التابعة إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري، ألقت القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة أجهزة موبايل متعددة ومواد مختلفة من داخل محل تجاري شرقي بغداد”.

وأضاف المديرية، أنه “ضُبط بحوزتهم دراجة نارية من نوع تك تك تستخدم لاغراض السرقة، وتم عرض أوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)”. (النهاية)