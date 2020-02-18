القبض على عصابة خطيرة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الثلاثاء ، تمكنها من إلقاء القبض على عصابة “خطيرة” تمارس اعمال غير شرعية .

وقال قائد شرطة ميسان العميد عبد الخضر جاسم ان قوة من القيادة القت القبض على (٥) أشخاص لبيع المخدرات و أقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية وممارسة البغاء والدعارة في مدينة العمارة.

واشار الى القبض على مجرم يستخدم منزله وكراً لعصابة متخصصة لببيع المخدرات وإعداد أكياس صغيرة بواسطة جهاز يستخدم لكبس أكياس من مادة الكريستال المخدرة.

واضاف كما تمارس هذه العصابة بيع الدراجات وأجهزة النقال (الموبايل) المسروقة و الاسلحة والاعتدة المختلفة وأعمال إجرامية تنفذها أفراد العصابة، مشيرا الى القبض على امرأه تبلغ من العمر” ٢٦” من سكنة محافظة بغداد من ضمن أفراد العصابة ، دونت أقولها قضائياً .

ولفت جاسم إلى “أن المتهمة اعترفت بتعاطيها وبيعها للمواد المخدرة وممارسة الدعارة والعلاقات غير الشرعية وأعمال السرقات” ، منوها الى القبض على” متهم” آخر واعترف صراحة بارتكابه جرائم مختلفة من بينها ممارسة البغاء في نفس الوكر الذي يستخدمة المجرمين ”

وأكد جاسم ضبط أسلحة نارية واعتدة مختلفة بحوزتهم من بينها ” بندقية كلاشنيكوف واحدة، ومسدس عدد(٣) مع مخازن عتاد عدد٣، و عتاد عدد( ٢٨) إطلاقه،وأجهزة موبايل عدد (٨) مع سيم كارت عدد( ٨) بعضها مسروقة وأخرى تستخدم لعمليات الابتزاز وأعمال إجرامية كما وتم ضبط مشروبات كحولية ” و” أقراص مهلوسة عدد (٨٠)، وأدوات تستخدم لتعاطي المخدرات عدد (٤) ، وضبط ميزان لقياس ووزن المواد المخدرة، وكيس عدد (٢) من مادة الكريستال المخدرة وجهاز يستخدم لكبس أكياس مادة الكريستال المخدرة، كما وتم ضبط ( ٥) دراجات نارية مسروقة ، بالإضافة إلى عجلة تم ضبطها في باحة المنزل”

وأشار إلى أن الدراجات ومن خلال إجراء مراحل التحقيق يتم إزالة أرقام الشاصي منها كونها مسروقة من قبل أفراد العصابة .

ونوه جاسم إلى أن مفارز مركز شرطة العروبة المنفذه للواجب سارعت إلى ضبط المواد والمبارز الجرمية وإجراء اللازم أصوليآ

وتابع فيما تابعت مفازر مركز شرطة العروبة بالتعاون مع عناصر الاستخبارات وبعد مرور أكثر من يومين تحركات بقية أفراد العصابة و أجريت عملية دهم وتفتيش بعد استحصال الموافقات القانونية الاصولية واعتقلت ” ثلاثة” متهمين ليكون عدد أفراد العصابة ” خمسة” متهمين بأعمال إجرامية داخل وخارج المحافظة، ضبط بحوزتهم على سلاح ناري نوع مسدس عدد ( ٢)، فضلاً عن مستمسكات وهويات متعددة ومزوره و بأسماء مختلفة يستخدمها المجرمين في تنفيذ عملياتهم الإجرامية وعبورهم من السيطرات ونقاط التفتيش.