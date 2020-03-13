القبض على عصابة تقودها امرأة مختصة بسرقة محلات الذهب في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان،عصر الجمعة، عن القائها القبض على عصابة متخصصة بسرقة محال بيع الذهب في مركز العمارة.

وقال بيان القيادة أن العصابة تقودها امرأة تبلغ من العمر ٤٠ سنة ، مبينا أن العصابة تنوي السطو المسلح لمحلات سوق الذهب في مركز العمارة، مؤكدا أن العصابة اعترفت قضائياً بارتكابها مع بقية أفراد العصابة عمليات السطو المسلح والسرقات

واشار البيان الى العثور على سلاح ناري نوع مسدس عدد ٢ بالإضافة إلى رمانه عدد ٢،بحوزة افراد العصابة،لافتاً الى اتخاذ الاجراءات القانونية أصوليآ بحقهم وتمت إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.