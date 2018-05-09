القبض على عدد من المطلوبين بينهم عصابة متخصصة بالسرقة في بغداد

(المستقلة) … أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين بينهم عصابة متخصصة بالسرقة في مناطق مختلفة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مفارزنا تمكنت من القبض على عدد من المتهمين وفق مذكرات قبض قضائية في جانبي الكرخ والرصافة”، مبينة ان “مفارزها القت القبض على عصابة في منطقة حي العامل تتكون من 4 اشخاص لقيامهم بعدة سرقات مختلفة ومتعددة في جانب الكرخ، فضلا عن متهم مطلوب بقضية قتل امرأة اثناء دخوله دارها لغرض السرقة وبصحبته متهم اخر تم القبض عليه سابقا في منطقة باب الشيخ، ومتهم مطلوب بقضية قتل شخص في منطقة المدائن”.

وأشارت المديرية الى “القبض على متهم في منطقة الحسينية بحوزته عجلة حمل من نوع (تريلة) محملة بكمية كبيرة من سبائك النحاس معدة للتهريب ، وأيضا القبض على عدة متهمين مطلوبين بقضايا التزوير في مناطق الصالحية والتاجي والكرادة والغزالية”.