القبض على شخص يدعي النبوة شمالي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار عن اعتقال مواطن يدعي النبوة في قضاء الغراف شمال المحافظة .

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ذي قار جبار الموسوي ل ( المستقلة ) ان ” مديرية استخبارات المحافظة القت القبض على شخص يدعي النبوة , وان الله اختاره في هذه الفترة وابلغه الترشيح لانتخابات مجلس النواب المقبلة “.

واشار الى “ضبط بحوزة المتهم 120 بوستر باحجام مختلفة يدعو فيها الناس الى انتخابه لعضوية البرلمان “.

ورجح الموسوي ان ” المتهم يعمل لاجندات خارجية هدفها ارباك الوضع الامني في المحافظة , والتشويش على سير العملية الانتخابية , وتشويه صورة البلد “.