القبض على شخص متلبساً ببيع فتاة 17 عام بمبلغ 7000 دولار ببغداد

(المستقلة)… ضبطت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أحد الاشخاص المتاجرين بالبشر متلبساً ببيع فتاة بعمر 17 عاماً بمبلغ 7000 دولار في منطقة الدورة ببغداد.

وذكر بيان للمديرية وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان عملية الضبط تمت بناءً على معلومات مكتب المفتش العام الخاصة، حيث نصبت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التي يترأسها مدير تفتيش بغداد اللواء حسين علي دانه كميناً للمتهم وضبطته متلبساً ببيع فتاة بعمر 17 عاماً بمبلغ 7000 دولار في منطقة الدورة جنوب بغداد بغية استغلالها لأغراض الدعارة والاتجار بالبشر.

وأضاف ان المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت افادة الفتاة والمتهم وعرضتها أمام أنظار قاضي تحقيق خفر الرصافة الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق. (النهاية)