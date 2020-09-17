القبض على شخص اغتصب فتاة ونحر رقبتها جنوبي بغداد

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قيادة شرطة بغداد كشفت ملابسات جريمة قتل ضمن منطقة الدورة وذلك بعد ورود أخبار بوجود حادث، عبارة عن نحر فتاة ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد .

وجاء في بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة).. أن فريق عمل ميداني تابع لقيادة شرطة بغداد تمكن من خلال متابعة الكاميرات وتدقيق تفاصيل الجريمة من إلقاء القبض على المشتبه به.

وأضاف البيان أن المتهم “اعترف صراحة بعد مواجهته بالأدلة بقيامه بمحاولة اغتصاب الفتاة، وخنقها ونحر رقبتها بسكين بعد مقاومتها له، وإخفاء آلة الجريمة، وتم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، كشف اليوم الأربعاء، (16 أيلول 2020)، عن القبض في مدينة أربيل، على المتهم الرئيس في قضية مقتل عائلة كوردية في حي المنصور بالعاصمة بغداد.

وكان مسلحون يرتدون أقنعة، قد أقدموا يوم الثلاثاء الماضي على اقتحام منزل يعود لعائلة كوردية، في حي المنصور ببغداد، حيث قاموا بقتل ثلاثة أفراد من العائلة و أن الجريمة وقعت عند 11:30 ليلا وأن المسلحين اقتحموا المنزل تحت مسمى “قوة أمنية”، من ثم قاموا بقتل أفراد العائلة.(النهاية)