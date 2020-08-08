القبض على شاب سرق هاتف فتاة ونشر صورها بـ”فيسبوك” بعد تبادل اطلاق نار

(المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة الإجرام بالبصرة جنوب العراق بإلقاء القبض على شاب سرق هاتف فتاة لغرض ابتزازها عبر نشر صورها على موقع “فيسبوك” بعد تبادل اطلاق نار في المدينة.

وقالت في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “إخبار ورد الى قسم مكافحة الإجرام بالبصرة يفيد بوجود سرقة هاتف فتاة”، مبينة أن “السارق قام بابتزازها ماديا من خلال نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت أن “عناصر القسم باشرت بالتحري واستدراجه، ونصب كمين محكم من خلاله تم إلقاء القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار معه محاولا الفرار”، مشيرة إلى “إحالته للقضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي” .(النهاية)