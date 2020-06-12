القبض على “حمار” متلبسا بممارسة القمار

(المستقلة).. تحولت قصة القبض على حمار من قبل قوات الأمن في باكستان، الى القصة الأكثر سخرية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ووفقا لما أوردته وسائل اعلام محلية فأن الشرطة بعد قيامها بعملية مداهمة في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني، لأحد مناطق لعب القمار، قامت بمصادرة 120 ألف دولار و اعتقال 8 من السكان المحليين ومعهم الحمار، وذلك بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.

وتقول التقارير الصحافية أن الحمار كان في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيقات الكاملة، ويُزعم أن المتهمين استخدموا المال للمراهنة على سباق الحمير.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تم تداول الفيديو، بشكل موسع حيث تحول الحمار للأسم الأكثر بحثاً وتداولاً، فقال البعض أن المتهمين قد يواجهون فرض غرامات أو عقوبة السجن ، ولكن كان التساؤل الأهم هو ما مصير الحمار الذي مازال غير مؤكد؟.

وكانت من ضمن التعليقات: “ماعلاقة الحمار بالقمار؟”، بينما قال آخر ساخراً: “يبدو أن الحمار كان مقامر كبير لذلك تم القبض عليه”.

واقعة الحمار ليست اول واقعة يتم القبض فيها على حيوان من أجل إتهامه في قضية ما، ففي شهر آيار/مايو الماضي، تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها وأرقام مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.