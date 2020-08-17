القبض على ثلاثة “ارهابيين” مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش

(المستقلة)… اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القاء القبض على ثلاثة “ارهابيين” مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان لها وتليته (المستقلة) اليوم الاثنين انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود ثلاثة ارهابيين هربوا من محافظة كركوك الى محافظة صلاح الدين يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي في جبال حمرين”.

واوضح البيان انه تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية وإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهم لداعش والذي يعملون على تمويل التنظيم لوجستيا”.

ونوه البيان الى انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بإنتمائهم لداعش واشتركوا بعدة عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية والمواطنين، مشيرا الى تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.(النهاية)