القبض على اكبر عصابة في النجف وكربلاء قامت بتنفيذ اكثر من 22 جريمة

القبض على اكبر عصابة في النجف وكربلاء قامت بتنفيذ اكثر من 22 جريمة

المستقلة / أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، عن الإطاحة بأكبر عصابة للسطو المسلح ارتكبت ٢٢ جريمة سرقة بهويات مزورة في النجف وكربلاء.

وقالت المديرية ان “العصابة قامت بتنفيذ عدد كبير من جرائم السرقة بالسطو المسلح على ٢٢ دار ومحلا ومجمعا تجاريا”.

وأضافت “القي القبض على أفراد العصابة واعترفوا بارتكاب جرائم السرقة والتي تتضمن مبالغ مالية ومواد غذائية وقاصات ومواد متنوعة ومخشلات ذهبية ومبالغ مالية عراقية وعملة اجنبية كانوا يسوقونها بتهديد السلاح الناري”.

وأشارت الى أن “الجرائم استخدمت فيها قطعة تايلبر لكسر المحال والمجمعات والدور واستخدام هويات مزورة للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وارتداء لملابس الحشد لغرض المرور عبر السيطرات بسياراتهم الخاصة”.