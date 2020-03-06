القبض على اشخاص حاولوا ادخال بنادق صيد لمنطقة التظاهر في بغداد

(المستقلة).. اعلنت عمليات بغداد عن تمكنت القوات الامنية من القبض على اشخاص كانوا يحاولون ادخال بنادق صيد الى منطقة التظاهر في ساحة التحرير.

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وذكر بيان عن خلية الاعلام الامني،اليوم الجمعة، ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين  وتامين منطقة التظاهر  في ساحة التحرير وأثناء  التفتيش في مداخل منطقة التظاهر تمكنت من القاء القبض على  عدد  من الاشخاص كانوا يحملون بنادق صيد وكميات كبيرة من الصجم  ومواد تستخدم  في الاعتداء  على  القوات الامنية والمتظاهرين السلميين .

واشار البيان الى أن ضبط  المواد الجرمية أصوليًا وإحالة المتهمين  لجهة التخصص  لاتخاذ الاجراءات القانونية  بحقهم .

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