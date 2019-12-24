القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم مخدرات في بغداد

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء القاء القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم مخدرات في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الداخلية تمكنت من القبض على اربعة متهمين في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وبحوزتهم اكثر من 500 غرام من مادة الكرستال المخدرة”.

وأوضحت أن “عملية القبض جاءت بجهد استخباري مميز”، مشيرة الى “اجراء التحقيقات الاصولية ومن خلال الاعترافات والقبض عليهم من قبل مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية”. (النهاية)