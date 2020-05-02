القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار في بغداد

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار.

وذكرت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… السبت ، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذارولغاية اليوم ٢ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٥٥٧٣مخالفاً، كما حجزت ١٩٨٧عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٥٦٨٠ غرامة“.

واضافت انها ” سهلت دخول ٦٥٢٣٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد“.

ودعت القيادة المواطنين الى” الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة“.( النهاية)