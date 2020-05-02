القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار في بغداد

شارع ابو نؤاس في بغداد

 ( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار.

وذكرت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… السبت ، انالقوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذارولغاية اليوم ٢ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٥٥٧٣مخالفاً، كما حجزت ١٩٨٧عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٥٦٨٠ غرامة“.

واضافت انهاسهلت دخول ٦٥٢٣٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد“.

ودعت القيادة المواطنين الىالالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة“.( النهاية)

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