القبض على أب عنف ابنته بطريقة وحشية جنوب العراق + فيديو

(المستقلة)… اكدت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على متهم عنف ابنته في محافظة البصرة، ومطالبات بضرورة التعجيل من اجل إقرار قانون مناهضة العنف الأسري.

وكتب مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، في افريدة على تويتر إن “وزارة الداخلية تواصل رصد حالات العنف الاسري فقد تمكنت قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية وشرطة البصرة من القاء القبض على متهم عنف ابنته”.

واضاف أن “الوزارة اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية”.

من جهته اعلن مركز النماء لحقوق الانسان، ان “ابا اعتدى على ابنته بالضرب المبرح بسبب خلافات عائلية، في منطقة كرمة علي شمال مركز محافظة البصرة.

واضاف، ان “قوة من شرطة الاسرة والشرطة المجتمعية بالقاء القبض عليه ضمن قاطع مركز شرطة كرمة علي”.

وتابع البيان، ان “هذه الجرائم تستمر وسط مطالبات عديدة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة التعجيل من اجل إقرار قانون مناهضة العنف الأسري للحد من تكرار واستمرار مثل هكذا جرائم مروعة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا وصورا وفيديو تظهر الكدمات على وجه الابنة المعنفة.(النهاية)