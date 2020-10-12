القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق

القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق

المستقلة / – أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، ان القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم فى القاهرة أن “البلدين يعملان على تعزيز التضامن العربي”.

وأوضح أن “مصر تقدم الدعم للعراق لاستعادة دورها ودعم الحكومة العراقية”.

واشار الوزير المصري الى أنه “تم التباحث بشأن الأوضاع فى عدد من الموضوعات الإقليمية والضغوط والتداخلات الاقليمية والدولية فى المنطقة”.

وأكد قائلا أن “استعادة الدولة العراقية دورها والقضاء عل الإرهاب وداعش يصب فى مصلحة مصر”. (النهاية)