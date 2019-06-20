المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض ونشر دورات مياه متطورة بمحيط الاستادات ..

القاهرة أنهت استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف أفريقيا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ، والمقرر لها ان تنطلق غداَ ( الجمعة ) وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو القادم من خلال إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة المكثفة التى شهدتها المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوى والسكة الحديد ، وأصبحت جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة و الضيوف والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية .

وأوضح المحافظ أنه فى إطار الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف البطولة وتبنى النظم الحديثة لتطويرها خاصة مع انطلاق فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تم اقامة وتشغيل ونشر 30 وحدة دورات مياه عمومية متطورة واستخدامها بالمجان دون رسوم وملحق بهذه الوحدات منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة ومراقبة بالكاميرات ، أربعة منهم بمحيط إستاد القاهرة ومداخله والباقى تم توزيعه ونشره بأهم مناطق وأحياء القاهرة ومحيط كافة الأماكن التى قد تشهد إقبالا جماهيرياَ من المواطنين والضيوف خلال فترة البطولة ، وقد روعى فى اختيار تلك المواقع شروط الحفاظ على البيئة وبما لا يعوق الحركة المرورية وبما يحقق الحفاظ على الشكل الحضارى اللائق للعاصمة .

وأعلن المحافظ انه تقرر تزويد 72 مركز شباب بالقاهرة بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة بهدف ٍإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة ، هذا بخلاف فتح معظم الاندية الكبرى امام أعضائها للاستمتاع بالمشاهدة الجماعية .