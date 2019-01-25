القاهرة .. أرخص عاصمة في العالم

(المستقلة)..أظهر تصنيف سنوي يعده بنك يو.بي.اس السويسري ويشمل 77 مركزا حضريا،أن مدينة زيوريخ (المركز المالي السويسري) تظل أغلى مدينة كبرى في العالم، والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.

وتشير الدراسة، التي تعد مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجليس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للعامل متوسط الأجر، فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.

لكن مع أخذ ارتفاع الأجور في زوريخ في الحسبان يأتي سكانها في المرتبة الثانية بعد لوس انجليس من حيث القوة الشرائية وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.