القانونية النيابية : وزارة التخطيط هي الجهة المخولة في تحديد الدوائر الانتخابية

المستقلة /- أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن وزارة التخطيط هي الجهة المخولة في تحديد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية.

وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “وزارة التخطيط هي من تحدد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية، وحسب الاتفاق السياسي الذي يتضمن دمج الاقضية التي يقطنها أقل من 100 الف نسمة ضمن دائرة انتخابية واحدة”.

وأضاف أن “الخلافات والمشاكل السياسية بين رؤساء الكتل لم تحسم بعد بشان توزيع الدوائر الانتخابية واعتمادها في المحافظات”.

واشار خدر الى أن “هناك مقترحات سياسية متعددة بشان الدوائر الانتخابية وطريقة اعتمادها وتقسيمها في الاقضية، خصوصا المستحدثة بعد سنة 2010”.