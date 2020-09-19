القانونية النيابية : مفاوضات حول آلية التصويت بالبطاقة الذكية البايومترية 

المستقلة / سرى جياد/كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي عن وجود اتجاه قوي يبحث في التصويت على قانون يتضمن البطاقة الذكية البايومترية اوالبطاقة العادية الإلكترونية

وقال العقابي للمستقلة أن هناك أطراف كثيرة ترى أن المسألة ممكن ان تفتح لنا باب للتزوير لذلك نحتاج الى اعادة فتح القانون مرة أخرى ونحصر التصويت بالبطاقة البايومترية هناك مفاوضات لحسم القضية لتصل إلى اللجنة القانونية على طور ماتم الاتفاق عليه لنعيد صياغة الملحق فيما يخص هذا القانون.

واضاف العقابي حول ما يخص الدوائر الانتخابية المتعددة أن المفاوضات والاجتماعات الرسمية مستمرة بين قادة الكتل النيابية و السياسية للوصول إلى صيغة توافقية لكن لازالت الأمور محصورة بثلاث إتجاهات إتجاه يرى عدد كبير من الدوائر فتكون محافظة فيها اربع اوخمس دوائر والمحافظات الكبيرة من تسعة إلى عشر دوائر بذلك سيكون عدد كبير منها واتجاه آخر دوائر متوسطة اوصغيرة للمحافظات من اثنين إلى ثلاثة اومحافظة الحد الأدنى الى الدائرة ٤مقاعد.

اما الاتجاه الثالث الذي يستند على اساس عدم وجود البيانات او الامكانية لتقسيم الدوائر بأي مستوى باعتبار لايوجد إحصاء سكاني ولاترقيم للدور والمحلات يجدهاافكاراسليمة يتفق معها بذلك ستؤدي إلى مشاكل

وبين أن بعض الأفكار التي طرحت انتقدت من قبل الآخرين كأن يروا فيها استهداف قومي اواستهداف سياسي اوطائفي باحتمالية حدوث تلاعب في الدوائر كذلك القوى السياسية لديهامعرفة بأصوات الآخرين وانتشارها ممكن ان تؤدي إلى اضعاف طرف على حساب طرف آخر وتهميش طرف إلى اخره

وأكد أن الإشكاليات قائمة ومطروحة لكن العراق فيه كم هائل من المشاكل في غنى عن إضافة مشكلة جديدة وهي الدوائر الفعلية ويرى الرجوع إلى اامحافظة بدائرة واحدة لانهاء الموضوع