القانونية النيابية : جمع تواقيع للعودة الى الدائرة الواحدة
المستقلة / – أكدت اللجنة القانونية النيابية ، وجود ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما كشفت عن جمع تواقيع نيابية للعودة الى الدائرة الواحدة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة، انه “لا توجد هناك آلية واضحة لتوزيع الدوائر الانتخابية”، مبيناً، أن” هناك ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر منها من 3 إلى 5 دوائر والاتجاه الآخر من 5 إلى 7 دوائر، بينما الاتجاه الثالث يذهب للعودة إلى الدائرة الواحدة”.
واضاف، أن”عدداً كبيراً من الكتل النيابية تجمع تواقيع لحصر التصويت بالبطاقة الذكية “البايومترية”، مبيناً، أنه بعد اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل أصبح هناك شبه اتفاق على أن يكون التصويت بالبطاقة الذكية البايومترية؛ ما سيلزم إعادة التصويت على المادة التي تنص العمل بالبطاقة الالكترونية”.
وأشار إلى “جمع تواقيع نيابية للعودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة”، مبيناً أن “الاختلاف حول الدوائر الانتخابية مازال كبيرا وجوهرياً”.
ورجح العقابي توافق الكتل على الدوائر الانتخابية خلال اليومين المقبلين.
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