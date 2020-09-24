القانونية النيابية : جمع تواقيع للعودة الى الدائرة الواحدة

المستقلة / – أكدت اللجنة القانونية النيابية ، وجود ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما كشفت عن جمع تواقيع نيابية للعودة الى الدائرة الواحدة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة، انه “لا توجد هناك آلية واضحة لتوزيع الدوائر الانتخابية”، مبيناً، أن” هناك ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر منها من 3 إلى 5 دوائر والاتجاه الآخر من 5 إلى 7 دوائر، بينما الاتجاه الثالث يذهب للعودة إلى الدائرة الواحدة”.

واضاف، أن”عدداً كبيراً من الكتل النيابية تجمع تواقيع لحصر التصويت بالبطاقة الذكية “البايومترية”، مبيناً، أنه بعد اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل أصبح هناك شبه اتفاق على أن يكون التصويت بالبطاقة الذكية البايومترية؛ ما سيلزم إعادة التصويت على المادة التي تنص العمل بالبطاقة الالكترونية”.

وأشار إلى “جمع تواقيع نيابية للعودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة”، مبيناً أن “الاختلاف حول الدوائر الانتخابية مازال كبيرا وجوهرياً”.

ورجح العقابي توافق الكتل على الدوائر الانتخابية خلال اليومين المقبلين.