القانونية البرلمانية مقترحا الكاظمي بشأن عقود وزارة الكهرباء

( المستقلة)… قدم نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي ، مقترحا لرئيس الوزراء الكاظمي بشأن عقود وزارة الكهرباء.

وقال الغزي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء إن “على رئيس الوزراء توزيع عقود الكهرباء بين الوزارات في بغداد لتقليل الضغط على الشركات في قطاعات الإنتاج والنقل و التوزيع لحل أزمة عقود الكهرباء.

واضاف، أن “المتعاقدين مع وزارة الكهرباء هم مواطنون عراقيون ولهم الحق في أن ينالوا حقهم في التعيين والتوظيف خصوصا أن أغلبهم من خريجي المعاهد والكليات ومن مسؤولية الدولة رعايتهم”.

وتابع الغري، أن “تعيينهم (عقود الكهرباء) بصفة عقود مزامنة مع الظروف الاقتصادية التي حصلت في العراق سبب إرباكا في ملف تثبيتهم لذلك نقترح على رئيس الوزراء توزيع المتعاقدين على الوزارات كافة في بغداد وفقا لتخصصاتهم لتخفيف الضغط على وزارة الكهرباء والإسراع في حسم ملف تعيينهم”. ( النهاية)