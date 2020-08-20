القادة الأمنيين في كربلاء: لا يمكن منع الشعائر الحسينية مع مراعاة الالتزام التام

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائدي عمليات كربلاء والشرطة ، مساء الخميس ، انهما مع الشعائر الحسينية خلال شهر محرم الحرام ، وأكدا إن الشعائر مستمرة ولا يمكن منعهما .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء أحمد زويني قاما بجولة تفقدية في منطقة ما بين الحرمين لتأمين الشعائر الحسينية خلال شهر محرم الحرام”.

وأوضح المصدر إن “القادة الامنيين أكدوا على أهمية اتباع توصيات المرجعية الدينية ، وكذلك قرارات خلية الأزمة ، والتقيد بالتعليمات الوقائية “.

وأضاف كون “الشعائر الحسينية يجب أن تستمر ولا يمكن منعها ، لكن مع مراعاة ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع “.